Domenica, la FIFA ha comunicato di aver revocato la squalifica di un giorno inflitta a un attaccante della nazionale statunitense. La decisione riguarda Balogun, che aveva ricevuto un'ingiunzione disciplinare prima del match. La sospensione era stata annunciata alcuni giorni prima, ma successivamente annullata senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni di critica tra alcuni osservatori e addetti ai lavori.

Domenica la FIFA, la federazione internazionale del calcio, che organizza anche i Mondiali, ha annunciato di aver annullato la squalifica di un giorno inflitta all’attaccante della nazionale degli Stati Uniti Folarin Balogun. L’annullamento di una giornata di sospensione, che in questo caso era dovuta a una discutibile espulsione, è decisamente irrituale e ha pochi precedenti, e ha attirato diverse critiche. A lamentarsi della decisione è stata in primo luogo la nazionale del Belgio, interessata alla questione perché fra lunedì e martedì giocherà contro gli Stati Uniti gli ottavi di finale, la partita da cui Balogun avrebbe dovuto essere stato escluso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Le critiche alla FIFA per l’annullamento della squalifica di Balogun ai Mondiali

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