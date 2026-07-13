Mondiali | morto calciatore Jayden Adams25 del Sudafrica
Un calciatore sudafricano di 25 anni, partecipante ai Mondiali, è morto. La notizia è stata annunciata dalla sua compagna, che ha scritto un messaggio di addio. La comunicazione ha suscitato commozione tra i tifosi, molti dei quali hanno espresso il loro dolore sui social. La morte del giocatore ha lasciato un vuoto tra chi lo seguiva e ammirava le sue prestazioni sportive.
Jayden Adams, calciatore sudafricano che ha partecipato ai Mondiali, muore a 25 anni. Il commovente tributo della sua compagna ha lasciato i tifosi in lacrime. Jayden Adams, il centrocampista sudafricano che solo poche settimane fa ha disputato tutte e tre le partite della fase a gironi della sua nazionale ai Mondiali del 2026, è morto all’età di 25 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ed è stata avviata un’indagine. La polizia di Città del Capo ha confermato che sabato 11 luglio è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 25 anni. In una proprietà a Schotsche Kloof, nella zona centrale di Città del Capo. Il ministro dello sport sudafricano Gayton McKenzie ha confermato la morte di Adams. 🔗 Leggi su Newsner.it
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Calcio in lutto: morto a 25 anni Jayden Adams, talento del Sudafrica
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