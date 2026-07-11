Jayden Adams, centrocampista della nazionale sudafricana e del club Mamelodi Sundowns, è deceduto all'età di 25 anni. Aveva giocato l'ultima partita ai Mondiali di calcio il 25 giugno, poco più di due settimane prima della morte. Adams aveva partecipato alla competizione tra Stati Uniti, Messico e Canada. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Jayden Adams, centrocampista della nazionale del Sudafrica e della squadra sudafricana del Mamelodi Sundowns, è morto oggi a 25 anni. Poco più di due settimane fa, il 25 giugno, aveva disputato la sua ultima partita ai Mondiali maschili di calcio, che si stanno giocando in queste settimane tra Stati Uniti, Messico e Canada. Non si sa come sia morto. La polizia di Città del Capo, nel sud del Sudafrica, ha aperto un’indagine dopo aver trovato il corpo di Adams in una casa del quartiere Schotschekloof la mattina dell’11 luglio. Adams aveva giocato per il Sudafrica in tutte e tre le partite del girone A, mentre era rimasto in panchina nei sedicesimi di finale contro il Canada. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - È morto a 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica rientrato da poco dai Mondiali di calcio

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Jayden Adams, morto a 25 anni il centrocampista del Sudafrica. Aveva appena giocato i Mondiali

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