Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato morto pochi giorni dopo aver partecipato come protagonista ai Mondiali in Nord America. La sua scomparsa avviene a breve distanza dall’esibizione nel torneo mondiale. La causa della morte non è ancora nota. L’atleta aveva appena concluso la sua partecipazione alla competizione internazionale. La notizia ha colpito il mondo del calcio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Dramma in Sudafrica. Jayden Adams, centrocampista di 25 anni, è morto pochi giorni dopo aver disputato, da protagonista, i Mondiali di calcio in corso in Nord America. Stando alle prime. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilmessaggero.it - Jayden Adams, morto a 25 anni il centrocampista del Sudafrica. Aveva appena giocato i Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jayden Adams morto a 25 anni, dramma in Sudafrica: era stato protagonista ai Mondiali

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto Jayden Adams a 25 anni, tragedia nel mondo del calcio! Aveva appena giocato i Mondiali con il Sudafrica

Leggi anche: Jayden Adams, morto il centrocampista del Sudafrica: aveva giocato tre partite ai mondiali

Si parla di: Quando gioca Jannik Sinner? Come e dove vedere la sua prossima sfida.

Morto Jayden Adams, trequartista del Sudafrica al Mondiale. Aveva 25 anniUna notizia terribile per il Sudafrica e per tutto il calcio mondiale: è morto a 25 anni Jayden Adams, stella del Mamelodi Sundowns e dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al Mondiale aveva gioc ... gazzetta.it

Lutto nel calcio: è morto a 25 anni Jayden Adams dei Mamelodi Sundowns. Ha giocato i Mondiali col SudafricaJayden Adams, centrocampista dei Bafana Bafana e del Mamelodi Sundowns, è morto all'età di 25 anni. Adams ha recentemente rappresentato il Sudafrica alla Coppa del Mondo FIFA, mettendo in mostra il su ... calciomercato.com