In vista della semifinale di FA Cup contro il Southampton, il tecnico del Manchester City ha deciso di non rischiare di schierare Rodri, mantenendolo fuori dall’undici titolare. La scelta è stata comunicata ufficialmente prima della partita, con l’obiettivo di preservare il centrocampista per le prossime sfide di campionato. La squadra si presenta quindi con alcune modifiche rispetto alle formazioni abituali, concentrandosi sulla vittoria senza mettere in gioco alcuni giocatori chiave.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Pep Guardiola credeva che non valesse la pena correre il rischio di affrontare Rodri nella semifinale di FA Cup del Manchester City contro il Southampton in vista della corsa per il titolo di Premier League. I Citizens tornano allo stadio di Wembley sabato, a poco più di un mese dalla vittoria della finale della Coppa EFL sull’Arsenal, con una vittoria che li porta sempre più vicini a un potenziale triplete. Dopo aver battuto l’Arsenal in uno scontro al vertice, il gol al quinto minuto di Erling Haaland ha fruttato una vittoria di misura per 1-0 sul Burnley, che ha portato il City in vetta alla Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guardiola non rischia Rodri per la semifinale di FA Cup contro il Southampton

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