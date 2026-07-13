Mondiali il Brasile scatena l' ira dei tifosi | Ci rifaremo nel 2030

Notizia in breve

Una settimana dopo l’eliminazione dai Mondiali del 2026, la Federcalcio brasiliana ha pubblicato un video sui social, rivolto ai tifosi, con un messaggio di incoraggiamento. La reazione dei supporter è stata di ira e delusione, con molti che hanno commentato negativamente. Il video ha suscitato discussioni online, mentre i tifosi esprimono la loro frustrazione per l’esclusione. La Federazione non ha ancora commentato ulteriormente sulla vicenda.