Mondiali il Brasile scatena l' ira dei tifosi | Ci rifaremo nel 2030
Una settimana dopo l’eliminazione dai Mondiali del 2026, la Federcalcio brasiliana ha pubblicato un video sui social, rivolto ai tifosi, con un messaggio di incoraggiamento. La reazione dei supporter è stata di ira e delusione, con molti che hanno commentato negativamente. Il video ha suscitato discussioni online, mentre i tifosi esprimono la loro frustrazione per l’esclusione. La Federazione non ha ancora commentato ulteriormente sulla vicenda.
La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha pubblicato un video sui suoi profili social una settimana dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali del 2026, offrendo un messaggio di incoraggiamento ai suoi tifosi. L'effetto è stato però contrario a quello sperato, venendo sommersa da una valanga di critiche che ha messo in luce la profondità del malcontento accumulato intorno alla "Selecao" verde-oro. Il video, pubblicato su X sette giorni dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, che ha eliminato il Brasile agli ottavi di finale, conteneva una promessa per il futuro: "Tra quattro anni, preparatevi, perché saremo ancora più forti, puntando alla sesta stella". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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