Ancelotti rinnova col Brasile guiderà la Seleçao anche ai Mondiali 2030

Il tecnico italiano ha firmato un nuovo contratto con la federazione brasiliana, che lo terrà alla guida della nazionale fino al 2030. Ancelotti, che ha già ricoperto il ruolo di commissario tecnico del Brasile in passato, continuerà a guidare la squadra anche durante i prossimi Mondiali. La firma è avvenuta in modo ufficiale e il contratto copre l’intera durata del ciclo che comprende la competizione del 2030. La federazione ha comunicato la conferma dell’accordo tramite canali ufficiali.

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Carlo Ancelotti a lungo commissario tecnico del Brasile. La federazione brasiliana ha voluto far firmare al tecnico di Reggiolo un contratto fino al 2030. Vuole legarsi a lungo a uno dei migliori allenatori della storia del calcio mondiale. Fabrizio Romano dà notizia della firma sul rinnovo, sull’allungamento del contratto. Quindi non più solo l’imminente Coppa del Mondo del 2026 ma anche quella del 2030. Una scelta intelligente in sé ma anche un modo per far comprendere che tra la Federazione e il tecnico c’è piena sintonia. È il modo migliore per affrontare con serenità quest’avventura. Ricordiamo che il Brasile non vince i Mondiali dal 2002 quando trionfò in Corea del Sud grazie alla vittoria in finale sulla Germania (c’era Ronaldo il fenomeno ma anche Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti rinnova col Brasile, guiderà la Seleçao anche ai Mondiali 2030 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: fuori dalla corsa per la panchina dell’ItaliaIl tecnico di Reggiolo verso la firma del nuovo accordo con la federazione brasiliana. Carlo Ancelotti non sarà CT dell’Italia: rinnova col Brasile e fa aumentare lo stipendio dello staffNessuna possibilità di vedere Carlo Ancelotti prossimo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Temi più discussi: Calcio: Brasile, pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti; Casemiro parla di Endrick, ma invita alla prudenza per i Mondiali; Ancelotti carica il Brasile: Faremo un grande Mondiale. Poi su Neymar...; Brasile, la pre-lista di 55 giocatori di Ancelotti per il Mondiale: la decisione su Neymar e Thiago Silva. Carlo Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030: le sue (remote) probabilità di diventare il nuovo CT azzurro svaniscono del tutto x.com Altro che Italia, Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030: farà due MondialiIl nuovo accordo permetterà ad Ancelotti di guidare il Brasile in due edizioni consecutive del Mondiale, un traguardo che testimonia la piena fiducia in lui ... tuttonapoli.net Calcio: il Brasile rinnova contratto ad Ancelotti fino a 2030Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it