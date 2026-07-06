Mondiali 2026 le lacrime del Brasile e la gioia della Norvegia | le emozioni dei tifosi

Ai Mondiali 2026, Norvegia batte Brasile 2-1, con una prestazione eccezionale di Haaland. I tifosi brasiliani hanno mostrato lacrime di delusione, mentre quelli norvegesi festeggiavano la vittoria. La partita ha visto il giocatore scandinavo segnare più di una rete, mettendo fine al sogno di qualificazione del team sudamericano. La gara si è conclusa con emozioni contrastanti per i supporter delle due squadre.

Ai Mondiali 2026, emozioni contrapposte sui volti dei tifosi di Brasile e Norvegia. Il match, finito 2-1 per gli scandinavi, è stato caratterizzato dall’ennesima, straordinaria prestazione di Erling Haaland, che ha spezzato ogni sogno di gloria della formazione avversaria guidata da Carlo Ancelotti. A Copacabana, in migliaia si sono riuniti per guardare la partita. A fine match, lacrime, abbracci consolatori e incredulità tra i tifosi carioca, che arrivano a coprirsi la faccia con le mani. Festeggiano invece i supporters norvegesi, che anche fuori dallo stadio esultano mimando la Viking Row che sta facendo il giro del mondo. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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