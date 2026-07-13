Mondiali con una finale senza Serie A? Questo rischio c’è! Il verdetto tra domani e dopodomani

Il rischio di una finale dei Mondiali senza calciatori di Serie A si fa più concreto. La decisione sarà annunciata tra domani e dopodomani. Attualmente, le qualificazioni e le eliminazioni stanno riducendo il numero di rappresentanti italiani tra i protagonisti. La finale è prevista per domenica sera a New York, ma ancora non si conoscono i nomi dei giocatori che vi parteciperanno. La situazione resta in evoluzione, con le ultime partite che potrebbero cambiare gli equilibri.

di Stefano Cori Mondiali che rischiano di non avere calciatori di Serie A tra i protagonisti della finalissima in programma domenica sera a New York. Il Mondiale è arrivato ormai alle battute finali. Mancano solamente tre partite, le due semifinali e la finale. Martedì (domani) è il momento di Francia-Spagna, mercoledì si giocherà invece Inghilterra-Argentina. Domenica sera invece è in programma la finalissima in quel di New York. Della Serie A a questo punto sono rimasti solamente Mike Maignan (Milan); Adrien Rabiot (Milan); Manu Konè (Roma); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz (Como); Lautaro Martinez (Inter). Di sei calciatori due sono dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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