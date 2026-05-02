Iran ai Mondiali 2026 tra tensioni e diplomazia | vertice con la FIFA a Zurigo per il verdetto finale

I rappresentanti della federazione calcistica iraniana si sono incontrati con i vertici della FIFA a Zurigo per discutere la loro partecipazione ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti. La riunione riguarda il verdetto finale sulla qualificazione dell’Iran alla competizione, con i dettagli ancora da definire. La decisione sarà comunicata a breve, dopo l’incontro tra le due parti.

I dirigenti della federazione iraniana incontreranno la FIFA per definire la partecipazione al torneo negli Stati Uniti. Tra ostacoli politici, visti e sicurezza, restano diversi nodi da sciogliere a poche settimane dall’inizio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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