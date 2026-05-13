Volley Serie C Maschile Il Fucecchio saluta con una vittoria Ma il verdetto finale però è amaro
Nel campionato di volley Serie C maschile, il Fucecchio ha concluso la stagione con una vittoria per 3-0 contro la Turris Pisa. La squadra ha schierato in campo Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi, e Pertici. Nonostante il risultato positivo, il risultato finale è stato comunque considerato amaro dai giocatori e dai tifosi.
FUCECCHIO 3 TURRIS PISA 0 VOLLEY FUCECCHIO: Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All.: Duccio Cei. GRANDI TURRIS PISA: Ballini, Pasquini, Uchman, Dorigo, Lupo, Bonanno, Grassini, Ceradini, Puccinelli, Rossi(L); All: Volk Parziali: 25-21; 25-20; 25-19. Arbitri: Menicuci e Meini. FUCECCHIO – Una vittoria per chiudere un ciclo e ripartire con nuovi stimoli e motivazione. Si chiude con una vittoria l’ultima partita della stagione del volley Fucecchio, al termine di un campionato difficile che purtroppo sancisce la retrocessione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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