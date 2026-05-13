Volley Serie C Maschile Il Fucecchio saluta con una vittoria Ma il verdetto finale però è amaro

Da sport.quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di volley Serie C maschile, il Fucecchio ha concluso la stagione con una vittoria per 3-0 contro la Turris Pisa. La squadra ha schierato in campo Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi, e Pertici. Nonostante il risultato positivo, il risultato finale è stato comunque considerato amaro dai giocatori e dai tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FUCECCHIO 3 TURRIS PISA 0 VOLLEY FUCECCHIO: Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All.: Duccio Cei. GRANDI TURRIS PISA: Ballini, Pasquini, Uchman, Dorigo, Lupo, Bonanno, Grassini, Ceradini, Puccinelli, Rossi(L); All: Volk Parziali: 25-21; 25-20; 25-19. Arbitri: Menicuci e Meini. FUCECCHIO – Una vittoria per chiudere un ciclo e ripartire con nuovi stimoli e motivazione. Si chiude con una vittoria l’ultima partita della stagione del volley Fucecchio, al termine di un campionato difficile che purtroppo sancisce la retrocessione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie c maschile il fucecchio saluta con una vittoria ma il verdetto finale per242 232 amaro
© Sport.quotidiano.net - Volley Serie C Maschile. Il Fucecchio saluta con una vittoria. Ma il verdetto finale però è amaro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Volley Serie C maschile. Il Fucecchio crolla in casa. Dominio assoluto del PratoVOLLEY FUCECCHIO 0VOLLEY PRATO 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani,...

L’amaro verdetto di un’annata maledetta: l’Hellas saluta la Serie ALa sentenza definitiva è arrivata non attraverso un confronto diretto, ma dal risultato di un campo lontano.

Temi più discussi: Campionati regionali, in campo l'ultimo turno di regular season; Volley serie C. Domani tocca alla Kabel. Sotto con il Collevolley; Volley, serie C: tutti i verdetti dell’ultima giornata; Pallavolo Serie C maschile: la Travaglini Costruzioni Ascoli conquista la salvezza.

volley serie volley serie c maschileGiarratana, volley maschile: Milazzo battuto 3-0 nei play offIl cammino dell’ Asd Giarratana Volley nei play off di Serie C maschile prosegue senza rallentamenti. La squadra rossoblù ha superato nettamente l’Adg Ndt Solutions Volley ’96 di Milazzo con un secco ... quotidianodiragusa.it

volley serie volley serie c maschileSerie C maschile. L’Invicta a Marina saluta il pubblico con il CortonaUltima fatica dell’anno per i giovani della serie C dell’Invicta. I grossetani sono giunti al ventiseiesimo turno di campionato ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web