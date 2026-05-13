Volley Serie C Maschile Il Fucecchio saluta con una vittoria Ma il verdetto finale però è amaro

Nel campionato di volley Serie C maschile, il Fucecchio ha concluso la stagione con una vittoria per 3-0 contro la Turris Pisa. La squadra ha schierato in campo Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi, e Pertici. Nonostante il risultato positivo, il risultato finale è stato comunque considerato amaro dai giocatori e dai tifosi.

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