Le semifinali del Mondiale 2026 si sono concluse con le quattro squadre ancora in gara che si preparano alla finale. Le partite hanno visto le nazionali affrontarsi con l’obiettivo di ottenere il risultato necessario per avanzare, segnando più gol possibili. I risultati delle semifinali hanno determinato le due nazionali che si sfideranno per il titolo mondiale, senza ulteriori dettagli sui punteggi o le modalità di qualificazione. Le squadre rimaste sono pronte a confrontarsi nella prossima sfida.

Siamo giunti nel gran finale alla messicana a 4 del Mondiale 2026, dove tutte le Nazionali rimaste nel tabellone si tengono puntate contro il fucile, con la promessa di sparare più gol possibili per eliminare l’avversario. La combinazione vede tre Europee in gara contro una Sudamericana, con Francia e Spagna pronte a dare spettacolo da un lato, più Inghilterra e Argentina che si preparano a un altro grande classico match esplosivo per il dominio del mondo. Nel palinsesto Antepost la situazione è ben delineata, con la Francia quotata a 2.37 per la vittoria del Mondiale, favorita assoluta, l’Inghilterra quotata a 4 e seconda favorita, la Spagna quotata vincente del torneo a 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi vincerà il Mondiale tra Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina? Statistiche e curiosità delle semifinali

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Chi vincerà i mondiali

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