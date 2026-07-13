Quattro squadre sono rimaste in corsa ai Mondiali 2026, con la Francia favorita per la vittoria finale. La semifinale tra Argentina e Inghilterra si gioca nel New Jersey Stadium, così come quella tra Spagna e Francia. La finale si terrà sempre al medesimo stadio il 19 luglio. Dopo aver disputato 48 partite dall'inizio il 11 giugno, le ultime quattro nazionali si contendono il titolo mondiale.

Argentina-Inghilterra e Spagna-Francia decidono la finale del 19 luglio nel New Jersey Stadium I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase decisiva: da 48 nazionali partite l'11 giugno, ne restano soltanto quattro, due delle quali si disputeranno la finale in programma domenica 19 luglio al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali 2026, quattro semifinaliste, Francia davanti a tutte: ecco i pronostici su chi vince la finale del 19 luglio

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