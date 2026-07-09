La corsa alla Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nella sua fase decisiva: archiviati ottavi di finale e primo giorno di pausa dei Mondiali, restano in otto a contendersi il trofeo che sarà assegnato il 19 luglio a New YorkNew Jersey. Tra certezze, sorprese e qualche fragilità emersa fin qui, il quadro delle favorite sembra avere una capolista piuttosto chiara: la Francia. Mondiali 2026, Francia la squadra da battere I Bleus arrivano ai quarti con il profilo più solido. La squadra di Didier Deschamps ha incassato appena due gol in cinque partite e può contare su un reparto offensivo di altissimo livello, guidato da Kylian Mbappé e completato da Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué e Bradley Barcola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali 2026, Francia davanti a tutte: la griglia delle favorite verso la finale di New York/New Jersey

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