Mondiali 2026 Francia davanti a tutte | la griglia delle favorite verso la finale di New York New Jersey
Le otto nazionali rimaste in corsa si sfidano per conquistare la Coppa del Mondo FIFA 2026, che verrà assegnata il 19 luglio a New YorkNew Jersey. Dopo gli ottavi di finale, il torneo ha preso una pausa, mentre le squadre preparano gli ultimi match. La Francia si posiziona tra le favorite, con alcune nazionali che continuano a competere per la finale. La competizione prosegue con le fasi finali, portando le squadre verso la conquista del titolo mondiale.
La corsa alla Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nella sua fase decisiva: archiviati ottavi di finale e primo giorno di pausa dei Mondiali, restano in otto a contendersi il trofeo che sarà assegnato il 19 luglio a New YorkNew Jersey. Tra certezze, sorprese e qualche fragilità emersa fin qui, il quadro delle favorite sembra avere una capolista piuttosto chiara: la Francia. Mondiali 2026, Francia la squadra da battere I Bleus arrivano ai quarti con il profilo più solido. La squadra di Didier Deschamps ha incassato appena due gol in cinque partite e può contare su un reparto offensivo di altissimo livello, guidato da Kylian Mbappé e completato da Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué e Bradley Barcola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Monroe - Regarde ! (LIVE) | France | Grand Final | Eurovision
Notizie e thread social correlati
Pronostici Mondiali 2026: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra sono nel gruppo delle favoriteAl momento, le quote scommesse indicano che Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra sono considerate le favorite per la vittoria ai Mondiali 2026.
Leggi anche: Mondiali 2026, abbiamo chiesto a Gemini di prevedere tutte le partite fino alla Finale: Francia-Argentina
Temi più discussi: Francia e Spagna ancora davanti a tutti, la Svizzera può sognare; Mondiali, le probabili formazioni di Francia-Svezia; Doppio Mbappé e Barcola: la Francia domina la Svezia e vola agli ottavi; Francia impressionante: travolta la Svezia 3-0 nel segno di Mbappé.
Questa sera, 30 giugno 2026, Francia e Svezia si giocano l’accesso agli ottavi dei Mondiali di calcio 2026 al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford, con fischio d’inizio alle 23:00. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con Dario Di Gennaro e D facebook
[MEGATHREAD] Mondiali di calcio 2026 - 26 reddit
Mondiali 2026: Mbappè trascina la Francia agli ottavi. Haaland la Norvegia. Passa anche il MessicoShow della Francia che batte la Svezia 3-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, dove sfiderà il Paraguay. Per la formazione di Deschamps doppietta della stella Kylian Mbap ... firenzepost.it
Francia-Svezia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026Francia-Svezia, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 23 italiane al Meadowlands Stadium di East Rutherford e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro R ... tuttosport.com