Stasera, domenica 17 maggio 2026, si svolge la finale di Amici di Maria De Filippi. I concorrenti in gara sono stati selezionati durante le puntate precedenti e si contenderanno il titolo. I bookmaker hanno pubblicato le quote che indicano i favoriti, mentre i sondaggi tra il pubblico mostrano le preferenze degli spettatori. La serata prevede l'esibizione dei finalisti e la proclamazione del vincitore, con la decisione finale affidata alla giuria e alla preferenza del pubblico presente in studio.

Scopriamo chi vince Amici 2026 secondo i pronostici, le quote dei bookmakers e i sondaggi: la finale del talent va in onda stasera, domenica 17 maggio 2026, in prima serata su Canale 5. Dopo mesi di sfide, eliminazioni e performance al Serale, Maria De Filippi è pronta a incoronare il vincitore della venticinquesima edizione. Chi vince Amici 2026, i concorrenti in finale A contendersi la vittoria finale saranno Alessio, Emiliano, Nicola, Elena (già dichiarati finalisti) e uno tra Angie e Lorenzo, ancora in bilico per l’ultimo posto disponibile. Tra i protagonisti più apprezzati di questa edizione c’è Alessio, ballerino della squadra Pettinelli-Emanuel Lo, considerato da molti il concorrente più completo del Serale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi vince Amici 2026 nella finale di stasera, ecco i favoriti secondo pronostici, quote dei bookmakers e sondaggi

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Amici 25 | ecco I finalisti di questa edizione || chi sarà l'ultimo finalista

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