L’arbitro olandese Rob Dieperink, selezionato dalla FIFA per i Mondiali 2026, è stato trovato morto a 38 anni a Borculo. La sua scomparsa avviene mentre il torneo è in corso, con le semifinali in programma. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. La sua presenza nel torneo era stata annunciata come parte della commissione arbitrale. La notizia si aggiunge a un contesto di tensione e tragedie legate alla competizione.

Un’altra ombra di tragedia sui Mondiali di calcio arrivati alle semifinali. Rob Dieperink, arbitro olandese che era stato selezionato dalla Fifa per partecipare al torneo, è stato trovato morto a 38 anni a Borculo. Ora si indaga sulle cause del decesso ma c’è un tremendo sospetto tra gli addetti ai lavori: quello di un tragico gesto. A dare l’annuncio della morte di Dieperink è stata la Federcalcio dei Paesi Bassi: “Il mondo arbitrale perde un fischietto molto apprezzato, con esperienza internazionale, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli erano vicini”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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We Investigated The 2026 World Cup Corruption: FIFA referee Rob Dieperink Sexual Assault Scandal

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