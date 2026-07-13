Mondiali 2026 | Francia senza francesi ex premier spagnolo accusato di razzismo

È bufera sull'ex primo ministro della Spagna Mariano Rajoy, accusato di razzismo per aver definito la Francia, avversaria delle Furie Rosse nella semifinale dei Mondiali, una "nazionale senza francesi" in riferimento ai tanti calciatori nella rosa con origini africane. Come riportato dai principali media francesi e spagnoli, durissime le reazioni a partire dal governo francese che ha definito le dichiarazioni dell'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy "assolutamente inaccettabili" e "aberranti". "Se tale affermazione è vera, è assolutamente inaccettabile. Non rispecchia in alcun modo ciò che la Francia rappresenta", ha dichiarato il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez in un'intervista a BMF TV. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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