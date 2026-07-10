La Spagna ha sconfitto il Belgio 2-1 e si è garantita la possibilità di giocare una semifinale da sogno, ai Mondiali 2026, contro la favoritissima Francia. Le furie rosse sono andate in vantaggio al 30? con una rete di Fabian Ruiz, ma il Belgio ha reagito e dopo dieci minuti è arrivato il pareggio di De Ketelaere, la prima rete subita dagli spagnoli in tutto il torneo. Nel secondo tempo pressione della Spagna che ha dominato il gioco ma senza riuscire a sfondare. Quando il match sembrava avviato ai supplementari, un gol di Merino al 88? ha dato la vittoria agli iberici. Merino era entrato da due minuti ed è lo stesso giocatore che aveva segnato allo scadere il gol decisivo anche contro il Portogallo: sempre più uomo-provvidenza di questa Spagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Spagna-Belgio 2-1 ai Mondiali 2026: le furie rosse raggiungono la Francia in semifinale

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SPAGNA-BELGIO - MONDIALI DI CALCIO

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La Spagna batte 2-1 il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove affronterà la Francia. I gol nel primo tempo al 30' di Fabian Ruiz, al 41' di De Ketelaere; nel secondo tempo al 42' di Merino. Ansa / SCOTT STRAZZANTE x.com

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