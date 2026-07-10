Francia-Spagna è la prima semifinale dei Mondiali

La Spagna ha superato il Belgio 2-1 nel quarto di finale dei Mondiali maschili di calcio. La squadra iberica affronterà la Francia nella semifinale prevista a Dallas, in Texas, il 14 luglio. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ora si prepara alla prossima fase del torneo. La semifinale tra le due nazionali si giocherà in una data simbolica per la Francia.

La Spagna ha battuto per 2-1 il Belgio nel secondo quarto di finale dei Mondiali maschili di calcio: giocherà contro la Francia nella semifinale che si giocherà a Dallas, in Texas, il 14 luglio (decisamente non un giorno qualsiasi, per la Francia). La Francia si è guadagnata la semifinale dopo aver battuto, in modo netto e addirittura travolgente il forte Marocco. Il primo tempo era stato un po’ bloccato all’inizio, ma poi si era fatto un po’ più vivace. Era partita bene la Spagna, che era andata sul momentaneo 1-0 con un gol dal limite dell’area piccola di Fabián Ruiz, centrocampista del Paris Saint-Germain. Ma è finito meglio per il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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FRANCIA-MAROCCO 2-0, una PASSEGGIATA! | Mondiali 2026

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