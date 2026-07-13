Le semifinali dei Mondiali 2026 sono state definite: Francia contro Spagna e Inghilterra contro Argentina. Le partite si disputeranno il 16 e il 17 luglio. La finale è programmata per il 19 luglio.

I Mondiali 2026 entrano nella loro ultima settimana. Il quadro delle semifinali è stato definito e ad affrontarsi per conquistare la finale del 19 luglio saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. I francesi si sono qualificati eliminando il Marocco ai quarti per 2-0, mentre le furie rosse avevano superato il Belgio 2-1. Dall’altro lato del tabellone invece gli inglesi hanno fatto fuori, non senza polemiche, la Norvegia di Haaland 2-1, mentre Messi e compagni hanno superato la Svizzera 3-1. The Semi-finals are set? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026 Inghilterra-Norvegia, le polemiche. Nonostante la vittoria sulla Norvegia in casa inglese i nervi sembrano tesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, il quadro delle semifinali: quando si giocano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, il tabellone dai sedicesimi fino alla finale: tutte le possibili combinazioni

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, quando si giocano le semifinali Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina: date e orariLe semifinali dei Mondiali 2026 sono fissate per martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21.

Quando si giocano le semifinali a Roma? I due orari previsti e cosa succede con TV8Le semifinali del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 sono programmate per una data prossima, con due orari stabiliti.

Temi più discussi: Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale: qualificate, eliminate, calendario e possibili incroci; Mondiali 2026, tutti gli ottavi di finale: si parte con Canada - Marocco, il quadro completo; Mondiali, il tabellone dei quarti: la grafica con incroci, risultati e calendario; Mondiali di calcio 2026: il quadro delle semifinali è completo!.

Mondiali 2026, prende forma il tabellone del torneo: Argentina-Germania sfida possibile solo in finale. Il quadro completo in vista dei sedicesimi x.com

Mondiali 2026, il tabellone delle semifinali: gli orari e dove vederleEcco gli accoppiamenti delle semifinali. Come sempre la diretta sarà su Rai1 e in streaming su RaiNews.it Martedì 14 Luglio - ore 21 Francia-Spagna - maggiori informazioni - diretta su Rai1 e in strea ... msn.com

Mondiali 2026, si completa il quadro delle semifinali: data e orario delle due sfideCon la vittoria dell’Argentina sulla Svizzera, si completa il quadro delle semifinali dei Mondiali 2026. Messi e compagni affronteranno l'Inghilterra in una sfida sempre sentitissima, così come dall'a ... tuttomercatoweb.com

Discussione Generale/Venerdì Senza Filtri: 10 Luglio 2026 reddit