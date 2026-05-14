Le semifinali del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 sono programmate per una data prossima, con due orari stabiliti. La partita si svolgerà in due sessioni distinte, e le eventuali riprese saranno trasmesse su TV8. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario ufficiale, senza variazioni rispetto alle programmazioni già annunciate.

Entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis andranno in scena domani, venerdì 15 maggio: da un lato l’azzurro Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, dall’altro il vincente di Sinner-Rublev sfiderà il vincente di Medvedev-Landaluce. Le due sfide si giocheranno sul Campo Centrale, ma solo oggi pomeriggio si conosceranno gli slot orari assegnati ai due incontri, anche se è probabile che Darderi-Ruud si giochi in sessione pomeridiana, visto il giorno in più di riposo. La prima semifinale maschile si giocherà non prima delle 15.30, mentre la seconda si disputerà non prima delle 19.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si giocano le semifinali a Roma? I due orari previsti e cosa succede con TV8

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