Mondiali 2026 il coro dell’Argentina su Falkland e Maradona | il testo completo

Durante i Mondiali 2026, i tifosi e i calciatori argentini hanno intonato un coro che fa riferimento alle Isole Falkland e a Maradona. Il brano è stato cantato prima della semifinale contro l’Inghilterra e ha suscitato discussioni. La canzone include riferimenti alle controversie storiche e al legame tra l’Argentina e le isole. La decisione di cantare questa canzone ha attirato l’attenzione e sollevato commenti da parte di vari osservatori.

Sta facendo discutere un coro cantato dai tifosi e dai calciatori dell’ Argentina durante i Mondiali 2026, a pochi giorni dall a sfida contro l’Inghilterra in semifinale. “Per le Malvinas, per Diego, per l’ultima di Leo. Argentina, voglio vederti due volte campione”, recita la canzone che fa riferimento alle isole Falkland (Malvinas, in argentino), al centro di una guerra lampo tra i due Paesi nel 1982. Il coro è stato intonato anche dai giocatori dell’Albiceleste negli spogliatoi. L’Argentina, dopo la vittoria sulla Svizzera che ha consentito a Messi e compagni di conquistare la semifinale, affronterà proprio l’Inghilterra mercoledì. Nella canzone si fa anche riferimento alla squalifica per doping di Maradona durante i Mondiali del 1994 negli Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali, polemiche per il coro degli argentini

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