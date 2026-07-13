Martedì alle 21 si giocherà la semifinale tra Francia e Spagna, seguita il giorno dopo dalla sfida tra Argentina e Inghilterra. Le partite coinvolgono nazionali con storie e rivalità storiche, tra cui ricordi legati alle Malvinas e alla “Mano de Dios”. Le sfide sono attese con grande interesse, considerando anche la presenza di numerosi giocatori noti e vecchi rancori tra le squadre.

Un sogno. O un incubo. Dipenderà dai risultati. Martedì alle 21 si affronteranno Francia e Spagna nella prima semifinale. Mercoledì, stessa ora, Argentina e Inghilterra, con ricordi che vanno dalla guerra delle Malvinas alla “Mano de Dios”, ossia quella di Maradona. Si affronteranno quattro ex campioni e le quattro squadre al vertice del ranking mondiale. Cinque dei sei migliori marcatori, un possibile candidato al titolo di Goat (Greatest Of All Time, il migliore di tutti i tempi) e una delle rivalità più accese del calcio. È impossibile prevedere l’esito delle due semifinali: la Francia affronterà la Spagna ad Arlington, in Texas, domani, martedì 14 luglio, mentre l’Inghilterra se la vedrà con l’Argentina ad Atlanta il giorno dopo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra, semifinali da sogno (o da incubo). Parata di star e vecchi rancori

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Mondiali 2026 Francia-Spagna Argentina-Inghilterra semifinali

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