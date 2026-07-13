Mondiali 2026 cosa succede oggi lunedì 13 luglio e il programma delle semifinali | date orari e quali partite verranno trasmesse su Rai 1

Da lanotiziagiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, lunedì 13 luglio, la Coppa del Mondo 2026 è in pausa, con le semifinali previste per martedì e mercoledì. Le partite saranno trasmesse su Rai 1, con orari ancora da definire. La competizione si avvicina alle fasi decisive, dopo la fase a gironi e gli ottavi di finale. Le semifinali rappresentano le ultime sfide prima della finale, programmata per il fine settimana.

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La Coppa del Mondo 2026 oggi è in pausa, ma si appresta a entrare nel suo momento più caldo con le semifinali previste per domani e dopodomani. Dopo settimane di partite, sorprese e rimonte, sono rimaste in corsa solo quattro nazionali, e per la prima volta dal 1990 si tratta di quattro squadre che hanno già vinto almeno un Mondiale in passato: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina. Un dettaglio che da solo racconta il livello altissimo a cui è arrivata questa fase della competizione, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Da domani, martedì 14 luglio, e fino a mercoledì 15, il torneo assegnerà i due pass per la finalissima di New York. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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