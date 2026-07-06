Oggi su Rai 1 si gioca una partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in corso negli Stati Uniti, Canada e Messico. La sfida coinvolge un attaccante portoghese e un giovane spagnolo. Gli orari dei match sono stati annunciati e la partita sarà trasmessa in diretta. La sfida si inserisce nel quadro che sta definendo i quarti di finale del torneo. Nessun altro dettaglio sui team o sui risultati attuali.

Si va definendo il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026 che si tengono in Stati Uniti, Canada e Messico. Proseguono le sfide degli ottavi di finale con in campo oggi, lunedì 6 luglio, Cristiano Ronaldo e Lamin Yamal. Proprio quella tra Portogallo e Spagna è infatti la partita più attesa di tutti gli ottavi di finale. La penultima giornata dedicata agli ottavi prevede anche un altro incontro, nella notte tra lunedì e martedì: in campo scenderanno i padroni di casa degli Stati Uniti contro il Belgio. Quale partita andrà in onda in chiaro su Rai 1? Tra orari e prestigio della sfida, la scelta è sembrata quasi obbligata, con la decisione di trasmettere il big match tra Portogallo e Spagna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Mondiali 2026, quale partita oggi su Rai 1: gli orari dei match di lunedì 6 luglio

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