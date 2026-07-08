Mondiali 2026 cosa succede oggi mercoledì 8 luglio e il programma dei quarti di finale | date orari e quali partite verranno trasmesse su Rai 1

Oggi, mercoledì 8 luglio, non sono in programma partite ai Mondiali 2026, poiché si tratta di un giorno di pausa prima dei quarti di finale. Le partite delle fasi eliminatorie si svolgeranno a partire da domani, giovedì 9 luglio. La programmazione delle partite include alcune trasmissioni su Rai 1, ma non sono previsti incontri nel calendario di oggi.

Primo giorno di pausa per i Mondiali di calcio 2026. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, non sono infatti previsti incontri in attesa delle sfide dei quarti di finale che inizieranno domani, giovedì 9 luglio. Per i tifosi di calcio, quindi, ci sarà una giornata di pausa prima di ripartire con le sfide tra le ultime otto rimaste, con una netta prevalenza europea tra le squadre ancora in corsa: per il Vecchio Continente rimangono in lizza sei delle otto selezioni nazionali. Da giovedì partono quindi i quarti, con una importante novità per quanto riguarda la trasmissione in televisione delle partite: tutti i match, da questo momento in poi, verranno fatti vedere in diretta su Rai 1, anche in caso di più di un match per giorno, contrariamente a quanto successo finora. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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