"Abbiamo degli interventi sul patto immigrazione da seguire in commissione, quindi non penso che (Molteni) riuscirà ad andare da nessuna parte al mondo. Poi se il governo italiano manderà qualcun altro, non so". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini alla domanda se il sottosegretario leghista agli Interni, Nicola Molteni sarà al vertice di Washington sulla rinascita del terrorismo di estrema sinistra, in rappresentanza del governo italiano. Salvini l'ha detto intervistato dal Tg3. Molteni, si era già saputo nelle scorse ore, è impegnato però questa settimana, in un fitto e importante calendario parlamentare.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Terrorismo.

© Ilgiornale.it - Molteni non sarà al vertice Usa sul "terrorismo rosso". Salvini: "Non so se il governo manderà altri"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governo al vertice Usa sul terrorismo rosso. L’opposizione: “Gita indecorosa per avvicinare Trump”Il 16 luglio si è svolto a Washington un vertice sul terrorismo rosso, convocato dal senatore Rubio.

L’Italia al vertice Usa sul “terrorismo rosso”, è polemicaL’Italia ha partecipato a un vertice con gli Stati Uniti sul tema del “terrorismo rosso”.

Temi più discussi: Pgc, gli occhi dei top club sul giovane Ventura. Cantù vuole trattenerlo; Dette fuoco al cinese: no al patteggiamento; Il sì dell’Italia contro gli Antifa, un segnale di Meloni a Trump; Sicurezza, arrivano i rinforzi: 70 nuovi poliziotti in Liguria. Ecco come saranno divisi.

Molteni non sarà al vertice USA sul terrorismo rosso. Salvini: Non so se il governo manderà altriMolteni, si era già saputo nelle scorse ore, è impegnato questa settimana, in un fitto e importante calendario parlamentare ... msn.com

Salvini,Molteni non sarà a vertice Usa su terrorismo,non so se governo manderà altriAbbiamo degli interventi sul patto immigrazione da seguire in commissione, quindi non penso che (Molteni) riuscirà ad andare da nessuna parte al mondo. Poi se il governo italiano manderà qualcun altr ... quotidiano.net