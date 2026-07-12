Governo al vertice Usa sul terrorismo rosso L’opposizione | Gita indecorosa per avvicinare Trump

Notizia in breve

Il 16 luglio si è svolto a Washington un vertice sul terrorismo rosso, convocato dal senatore Rubio. L’iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti: l’opposizione parla di una gita indecorosa volta ad avvicinare l’ex presidente Trump, mentre alcuni esponenti politici italiani criticano la partecipazione di figure istituzionali, definendola una risposta umiliante a un organismo internazionale. Le discussioni si concentrano sulle motivazioni e sui risultati della riunione.