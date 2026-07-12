Governo al vertice Usa sul terrorismo rosso L’opposizione | Gita indecorosa per avvicinare Trump
Il 16 luglio si è svolto a Washington un vertice sul terrorismo rosso, convocato dal senatore Rubio. L’iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti: l’opposizione parla di una gita indecorosa volta ad avvicinare l’ex presidente Trump, mentre alcuni esponenti politici italiani criticano la partecipazione di figure istituzionali, definendola una risposta umiliante a un organismo internazionale. Le discussioni si concentrano sulle motivazioni e sui risultati della riunione.
Il controverso summit convocato da Rubio a Washington il 16 luglio. Amendola (Pd): “La replica di Tajani con il cappello in mano al board of peace”. Maiorino (M5S): “Tentativo disperato di riavvicinarsi al tycoon”. Interrogazione di Avs: “Premier e ministro degli Esteri spieghino”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Temi più discussi: Si chiude il vertice Nato, riarmo ed impegno per Kiev. Meloni: Decidiamo noi le priorità; L'Italia partecipa al vertice Usa contro il 'terrorismo rosso'; Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo; Oltre 50 miliardi per la difesa: gli Alleati ribadiscono l’unità al vertice Nato. Ancora tensioni con Trump.
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