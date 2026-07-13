modena addio ai monti benvenute alpi

Oggi il Modena si radunerà allo stadio Braglia per avviare la preparazione pre-stagionale. La squadra svolgerà allenamenti e test fisici in vista del ritiro di Mezzana, in val di Sole, che inizierà sabato prossimo. La stagione 2026-27 è ufficialmente iniziata con questa prima fase di preparazione.

Vacanze terminate. Nel pomeriggio di oggi si radunerà al Braglia il Modena edizione 202627, dove comincerà una serie di allenamenti e test in vista della partenza per il ritiro di Mezzana, in val di Sole, che comincerà sabato prossimo. Già, Mezzana, in Trentino. Dopo tante estati dedicate all’Appennino modenese, la formazione gialloblù (che comunque aveva fatto una sorta di ‘prossimamente’ tre stagioni fa con una parte di preparazione a Dimaro), prenderà la via delle Alpi. Il ritiro nelle nostre montagne è sempre stato, per il Modena, una sorta di ‘must’. Dopo gli anni della Longobarda a Pieve di Cadore, con qualche puntata anche a Montese,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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