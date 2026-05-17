Modena Mattarella e Meloni arrivati in ospedale | Il Presidente ai medici di Modena | Grazie per quello che fate | El Koudri non risponde ai pm

Il Presidente della Repubblica e la Premier sono stati presenti negli ospedali di Modena e Bologna, visitando i feriti ricoverati. Durante la visita, il Presidente ha ringraziato i medici per il lavoro svolto. Nel frattempo, un uomo coinvolto in un episodio non ha risposto alle domande dei pubblici ministeri. La presenza delle autorità si è concentrata sulla verifica delle condizioni dei pazienti e sulla presenza di rappresentanti istituzionali nei centri di cura.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che ha in cura i feriti, falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri. "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli - ha aggiunto il capo dello Stato - di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini". Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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