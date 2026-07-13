moda e tessuti milano unica riunisce il settore

Milano Unica, il salone italiano dei tessuti e accessori di alta gamma, ha aperto i battenti per la 43ª volta. L’evento si svolge a Milano e richiama espositori e visitatori da tutto il mondo del settore tessile. Durante la manifestazione vengono presentate collezioni di tessuti e accessori di alta qualità, con stand e aree dedicate all’interno di una grande fiera cittadina.

IL MONDO dei tessuti guarda a Milano. Giunto alla 43a edizione Milano Unica, il salone italiano dei tessuti e degli accessori d’alta gamma, è il punto di riferimento internazionale per il settore. A Milano Unica sono state presentate le collezioni Autunno-Inverno 2027-2028. Sono stati 737 gli espositori presenti, di cui, nei saloni di Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, 460 italiani e 144 europei. Questi ultimi in crescita del 15,2% rispetto all’edizione 2025, rafforzano il profilo di Milano Unica come evento di riferimento del Made in Europe. A queste presenze si aggiungono le 119 aziende delle Aree Speciali. L’edizione 2026 ha visto crescere anche la superficie espositiva, a conferma del ruolo della manifestazione quale piattaforma di riferimento per il dialogo tra imprese, mercati e innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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