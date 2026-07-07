Tessile e moda l’innovazione Made in Italy a Milano Unica

A Milano Unica, la 43ª edizione dedicata al settore tessile e moda, è aperta fino al 9 luglio presso Fiera Milano Rho. Sono esposte le collezioni Autunno-Inverno 2027-2028, con focus su tessuti e accessori di alta gamma. L’evento riunisce aziende e operatori del settore per presentare le novità e le innovazioni del settore tessile italiano.

Tessuti e accessori d'alta gamma a Milano Unica edizione numero 43 aperta da oggi al 9 luglio in Fiera Milano Rho, dove sono presentate presentate le collezioni Autunno-Inverno 2027-2028. Manifestazione con espositori dell'industria tessile internazionale in crescita: 737 gli espositori di cui, nei saloni di Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, 460 italiani e 144 europei (+15,2% rispetto all'edizione del 2025). A queste presenze si aggiungono le 119 aziende delle Aree Speciali a conferma del ruolo della manifestazione quale piattaforma di riferimento per il dialogo tra imprese, mercati e innovazione. La cerimonia inaugurale è stata aperta dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas e del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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