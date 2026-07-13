Non ho mai capito bene dove mettere Moby. Nella musica elettronica, naturalmente, ma sarebbe troppo facile, perché viene dal punk hardcore e, prima di diventare uno degli artisti elettronici più famosi al mondo, suonava la chitarra in un gruppo del Connecticut. Poi, a un certo punto, riesce a portare Play nelle case di milioni di persone che, certamente, fino al giorno prima non sapevano nemmeno chi fosse. Insomma, lo abbiamo ascoltato per anni e pensiamo di conoscerlo bene. Io, se devo essere sincero, mi sono accorto che non è così. E siccome martedì 14 luglio sarà presente per la sua unica data italiana del 2026 all’interno di Jazz Open Modena, ho deciso che era arrivato il momento di fare un po’ di compiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Moby arriva in Italia per un’unica data. Ho provato a capirlo in nove punti

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