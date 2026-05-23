Un’orsa di 24 anni, considerata l’unica rappresentante della specie andina in Italia, è stata trasferita nel parco del Garda. L’animale, che ha dimostrato abilità nel scalare i rami, è arrivata in un’area dedicata alla conservazione. Questo trasferimento ha reso il parco un punto chiave per la tutela di questa specie, che ha bisogno di ambienti protetti per la sopravvivenza. La presenza dell’orsa rafforza le iniziative di conservazione in Italia.

? Punti chiave Come fa un'orsa di 24 anni a scalare i rami?. Perché il parco del Garda è diventato fondamentale per la specie?. Chi sono i pochi esemplari rimasti nelle Ande oggi?. Cosa significa per la conservazione accogliere un esemplare così anziano?.? In Breve Cashu ha 24 anni e supera la media di vita di 20 anni.. Il programma EEP gestisce un gruppo di soli 54 individui in Europa.. Nelle Ande sopravvivono solo circa 2.500 esemplari maturi tra Venezuela e Bolivia.. Il direttore zoologico Camillo Sandri conferma l'ottima forma fisica dell'orsa.. L’unica orsa andina presente in Italia, Cashu, è arrivata al Parco Natura Viva del Lago di Garda dopo aver lasciato lo zoo Wilhelma di Stoccarda per stabilirsi nel nuovo habitat. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garda: arriva Cashu, l’unica orsa andina in Italia per la conservazione

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È arrivata Cashu, unica orsa andina d'Italia: una provetta arrampicatrice di 24 anni

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