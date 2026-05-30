Jorge Martin ha concluso la Sprint Race del GP d’Italia in seconda posizione, centrando il miglior risultato della stagione. Durante la gara, ha tentato di superare Fernandez, ma poi ha deciso di risparmiare energie per le fasi finali. La corsa si è disputata sul circuito del Mugello, settimo round del Mondiale 2026 di MotoGP.

Una seconda posizione di spessore per Jorge Martin. Il pilota Aprilia ha infatti centrato il posto d’onore in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso l’iconico tracciato del Mugello. Nello specifico l’ex Campione del Mondo si è dovuto arrendere solo al cospetto di un più che consistente Raul Fernandez che, in sella alla Factory Trackhouse, ha vinto la gara corta. Sul podio anche la Pertamina Enduro VR46 Racing guidata da Fabio Di Giannantonio. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha analizzato la sua prestazione, concentrandosi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin: “Ho provato a prendere Fernandez, poi ho deciso di conservare le energie”

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JORGE MARTÍN AVISÓ A APRILIA DE RAÚL FERNÁNDEZ | ¿ACCIDENTE DE MARTÍN EN LOS TEST

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