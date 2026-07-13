Il ministro degli Esteri dell'Estonia ha affermato che c’è il rischio per la sicurezza dei cittadini a causa dei droni ucraini che cadono sul territorio delle Repubbliche baltiche, inclusa la Finlandia. Le dichiarazioni si riferiscono a incidenti in cui droni provenienti dall’Ucraina sono finiti in aree abitate di queste nazioni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o conseguenze specifiche di questi episodi.

Il Ministro degli Esteri estone ha rilasciato dichiarazioni sconcertanti su un tema che interessa da vicino diversi Paesi europei. Si tratta della caduta di droni ucraini sul loro territorio, cioè in testa agli abitanti delle Repubbliche baltiche della Finlandia. E anche di altri Stati, che sono membri UE e NATO, con tutte le implicazioni del caso. Un prezzo accettabile. Il ministro Margus Tsahkna ha spiegato che gli incidenti coi droni ucraini sono un “prezzo accettabile” da pagare per continuare a combattere la Russia. Dunque Tallinn non solleva obiezioni al passaggio dei velivoli senza pilota lanciati da Kiev, pur con l’eventualità che cadano in testa ai suoi cittadini. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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