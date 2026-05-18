Mosca nel mirino dei droni ucraini
Kiev ha condotto un attacco con droni contro la capitale russa, colpendo obiettivi non specificati e causando danni visibili. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con un’escalation nei raid e nelle operazioni militari. Le autorità locali hanno riferito di danni materiali e di un intervento delle forze di sicurezza. La notizia si aggiunge alle altre azioni militari che si sono susseguite negli ultimi giorni, mantenendo alta la pressione tra le parti coinvolte.
Volodymyr Zelenskyj ha parlato di operazioni “assolutamente giustificate”. Lo scorso fine settimana l’Ucraina ha colpito la Russia con forza, inviando circa seicento droni carichi di esplosivi contro bersagli in quattordici regioni del paese nemico. Gli attacchi più impressionanti sono stati quelli contro Mosca, dove nonostante l’uso di potenti difese antiaeree i droni ucraini hanno colpito degli impianti industriali, come dimostrano le colonne di fumo riprese dai video amatoriali. Nella capitale russa il bilancio è di quattro morti e vari feriti. In questo modo l’Ucraina ha risposto alle centinaia di droni russi che negli ultimi giorni si sono abbattuti sulle sue città, provocando più di venti vittime. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Mosca nel mirino @katyanesterenko
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