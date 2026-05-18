Mosca nel mirino dei droni ucraini

Kiev ha condotto un attacco con droni contro la capitale russa, colpendo obiettivi non specificati e causando danni visibili. L’attacco si è verificato in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con un’escalation nei raid e nelle operazioni militari. Le autorità locali hanno riferito di danni materiali e di un intervento delle forze di sicurezza. La notizia si aggiunge alle altre azioni militari che si sono susseguite negli ultimi giorni, mantenendo alta la pressione tra le parti coinvolte.

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