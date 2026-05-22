Il Servizio di Sicurezza ucraino ha comunicato di aver colpito un centro di coordinamento dei servizi russi, distruggendo anche un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 a Kherson. L’operazione è stata condotta con l’uso di droni, che hanno raggiunto con successo gli obiettivi sul territorio occupato dalla Russia in Ucraina. La notizia riguarda un’azione militare che coinvolge apparecchi senza pilota e si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi.

Il Servizio di Sicurezza ucraino ( Sbu ) ha annunciato di aver colpito un centro di coordinamento dei Servizi russi ( Fsb ) distruggendo anche un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 situato a Kherson nel territorio ucraino attualmente occupato dalla Russia. Tutto sarebbe avvenuto ieri durante un’unica operazione che secondo le stime avrebbe causato il ferimento di circa cento soldati russi e provocato la perdita di alcune decine di essi. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskyy sui social media ufficiali, specificando che l’operazione rappresenta il successo di una campagna condotta dall’unità d’élite Alpha delle forze Sbu. Blitz ucraino a Kherson e la distruzione del sistema Pantsir. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ecco come hanno fatto i droni ucraini a colpire (e distruggere) una base dei servizi segreti russi

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