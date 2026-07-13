Un militare fuori servizio ha investito con un'auto diverse persone in un mercato di Viña del Mar, in Cile, provocando almeno sei morti. Tra i feriti ci sono anche due neonati. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da venditori e clienti. La polizia ha intervenuto sul luogo e sta indagando sulle cause dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sullo stato del militare coinvolto.

A Viña del Mar, in Cile, un militare fuori servizio ha investito in auto diverse persone in una zona adibita a mercato, causando almeno 6 morti. Tra i feriti risultano esserci anche 2 neonati. Il conducente del veicolo che ha causato l’incidente è un caporale della Marina, che è stato arrestato dalla polizia. Negativo l’esito dei test su alcol e droghe. Cosa è successo al mercato di Viña del Mar in Cile Il bilancio dell'incidente a Viña del Mar in Cile Il commento del presidente del Cile Josè Antonio Kast Cosa è successo al mercato di Viña del Mar in Cile L’episodio risale alla mattinata di domenica 12 luglio. In base alla ricostruzione dei fatti fornita dalla Delegazione Presidenziale Regionale (DPR) di Valparaíso e riportata da La Tercera, un veicolo si è ribaltato sulle bancarelle del mercato, investendo diverse persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Militare in auto investe persone al mercato di Viña del Mar in Cile, almeno 6 morti: neonati tra i feriti

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Modena, la testimonianza dello chef travolto e ferito

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