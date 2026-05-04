Un incidente a Lipsia ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre otto quando un’auto ha investito una folla di pedoni nel centro della città. Il conducente dell’auto è stato arrestato poco dopo l’accaduto. Il sindaco ha confermato l’arresto e ha fornito i primi dettagli sull’accaduto. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, è stato arrestato il conducente dell’auto lanciata sui pedoni nel centro della città, provocando almeno due morti. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo. Sul luogo dell’incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Si ritiene che il conducente dell’auto che ha investito i pedoni a Lipsia abbia mostrato segni di instabilità mentale al momento dell’arresto. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio ma secondo l’emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Investe con un'auto la folla di pedoni a Lipsia, 2 morti e 8 feriti: arrestato

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