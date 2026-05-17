California auto investe 5 persone fuori da un negozio di liquori a Oakland | 3 morti

A Oakland, in California, un’auto ha investito cinque persone vicino a un negozio di liquori, causando tre decessi e lasciando almeno altri due feriti, di cui uno in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto all’uscita di un negozio di liquori e sono stati coinvolti sia pedoni che altri veicoli presenti sul luogo. Le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto e stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

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