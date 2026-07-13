Un giovane di 22 anni è stato accoltellato alla stazione di Milano e trasportato in ospedale. L'inchiesta sull'omicidio di un ragazzo di origini ecuadoriane avvenuto il 26 maggio si è ampliata con l’arresto di sei altri giovani, sospettati di appartenere a un gruppo chiamato Latin Kings. Le autorità stanno indagando sui possibili collegamenti tra le persone fermate e l’episodio di violenza avvenuto alla stazione.

Si allarga l'inchiesta relativa all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne di origini ecuadoriane ucciso la sera del 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Questa mattina la polizia ha dato seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Sara Cipolla nei confronti di sei giovani. Si tratta di un 19enne dominicano e cinque ragazzi peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che si aggiungono ai due sudamericani, Jefferson Smith Echevarria Verano e Isaias Gonzalo Linares Melendez, fermati a inizio giugno. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati apparterrebbero alla gang “Latin Kings”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Iltempo.it - Milano, ventiduenne accoltellato in stazione: fermati altri sei giovani ‘Latin Kings'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, 22enne morto accoltellato in Certosa. Avvocato 19enne: «Ha confermato di essere un Latin ...

Notizie e thread social correlati

Milano, 22enne morto accoltellato in stazione Certosa: altri sei giovani ‘Latin King’ arrestatiSei giovani affiliati alla gang dei Latin King sono stati arrestati in relazione all’omicidio di un 22enne avvenuto il 26 maggio alla stazione...

Milano, omicidio in stazione Certosa: la polizia arresta altri sei Latin KingsLa Polizia di Stato ha arrestato sei giovani stranieri, tra cui un 19enne dominicano, nell’ambito delle indagini sull’omicidio avvenuto alla stazione...

Milano, ventiduenne accoltellato in stazione: fermati altri sei giovani ‘Latin Kings'Si allarga l’inchiesta relativa all’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne di origini ecuadoriane ucciso la sera del 26 maggio ... iltempo.it

Milano, 22enne morto accoltellato in stazione Certosa: altri sei giovani ‘Latin King’ arrestatiPolizia scientifica sul luogo dell'accoltellamento alla stazione Milano Certosa (Foto di Claudio Furlan/LaPresse)Polizia scientifica ... msn.com