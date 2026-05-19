Puglia finisce l?allarme siccità | negli ultimi dieci anni mai così tanta pioggia

Negli ultimi dieci anni, in Puglia, non si erano mai registrate quantità di pioggia così elevate. Per diversi mesi, la parola più diffusa tra le discussioni sui cambiamenti climatici e la gestione delle risorse è stata “emergenza”. La regione aveva affrontato periodi di siccità, ma i recenti eventi meteorologici hanno portato a un aumento consistente delle precipitazioni. Questo cambiamento ha attirato l’attenzione di amministrazioni e cittadini, segnalando una situazione climatica in evoluzione.

Per diversi mesi la parola più pronunciata quando si parlava di clima e risorse in Puglia è stata “emergenza”. Emergenza idrica, soprattutto. Una condizione diventata quasi strutturale, scandita da estati sempre più torride, invasi in sofferenza, campagne assetate e continui appelli al risparmio dell’acqua. Oggi, però, lo scenario appare radicalmente cambiato. Le abbondanti piogge cadute tra l’inverno 2025 e la primavera 2026 hanno infatti riscritto completamente il quadro meteorologico regionale, riportando le riserve idriche su livelli rassicuranti e consentendo finalmente di archiviare, almeno per il momento, la lunga fase di allarme. I dati I dati sono eloquenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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