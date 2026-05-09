Durante la notte, i carabinieri di Pontremoli e di Mulazzo sono intervenuti a seguito di un furto in un’abitazione. Due persone sono state arrestate dopo aver portato via un bottino di circa 8.000 euro. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto, riuscendo a bloccare i responsabili e a recuperare parte della refurtiva. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

PONTREMOLI – Due arresti per il furto in casa a Pontremoli. Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Arpiola di Mulazzo e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontremoli, sono intervenuti a Pontremoli per un furto in abitazione. Il richiedente, grazie alla visione delle telecamere, dopo aver subìto il furto è riuscito a vedere due persone scappare e ha chiesto l’intervento dei carabinieri. In pochissimo tempo le pattuglie dell’arma sono giunte sul posto e, presi contatti con la vittima, dalla quale hanno ricevuto le informazioni necessarie, si sono messe alla ricerca dei ladri: una ricerca che ha dato esito positivo in quanto è stato individuato un primo uomo che rispondeva perfettamente alle caratteristiche fornite dal denunciante.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Entrano in casa e portano via un bottino da 8mila euro: arrestati dai carabinieri

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ladri irrompono in casa nel Comasco, legano una famiglia e portano via la cassaforte: bottino da 15mila euroUna banda ha fatto irruzione in un'abitazione di Castelmarte (Como) portando via un bottino da 15mila euro.

Leggi anche: Entrano in casa e rubano tutto: bloccati mentre scappano con con 40mila euro di bottino

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Rubano la borsa ed entrano in casa. Ennesimo furto tra Sulmona e Pratola Peligna; Carabinieri entrano in casa e lo trovano senza vita; Nel Piano casa entrano anche 53mila immobili pubblici; Perché entrano le cimici in casa.

Ladri entrano in casa, il gatto fugge e muore investito. La proprietaria lo ritrova dopo due giorniI ladri entrano in casa, mettono in fuga il gatto e l’animale muore investito per strada. Questo è quanto accaduto lo scorso 25 gennaio in zona Osteria della Fontana ad Anagni, anche se la storia è ... blitzquotidiano.it

Perché le cimici entrano in casa: cause e soluzioni efficaciScopri perché cimici entrano in casa e come prevenire infestazioni con semplici strategie pratiche e consigli utili. Questo articolo esplora in profondità perché le cimici ... Leggi tutto ... msn.com

Sono sereni, non c'entrano nulla, ma passano le giornate a commentare h24 qualsiasi cosa pubblichi su X, Facebook, Instagram, YouTube... Chissà perché x.com