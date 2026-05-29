Il furto in gioielleria | il bottino è di 50 mila euro caccia alla banda fra i frame delle telecamere

Una banda ha rubato gioielli per un valore di 50 mila euro in una gioielleria. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i sospetti. La stima del bottino si è ridotta rispetto alle prime ipotesi, ma resta consistente. La polizia sta cercando di ricostruire i movimenti dei ladri attraverso i frame catturati dalle telecamere.

La conta è stata fatta. Si è rivelata importante, molto importante, ma un po' ridimensionata rispetto a quanto era stato ipotizzato ieri, nelle ore immediatamente successive al colpo. I ladri - non è chiaro in quanti siano entrati in azione - hanno portato via gioielli per un valore di circa 50. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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MAXI COLPO IN GIOIELLERIA, CAVEAU SVALIGIATO E FUGA: BOTTINO DA 350 MILA EURO | 14/05/2026

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