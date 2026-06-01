Un avvocato coinvolto in un procedimento legale è indagato per diffamazione insieme a un inviato di un programma televisivo e a un ex maresciallo dei carabinieri. La querela è stata presentata da una donna. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti delle tre persone, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o le accuse specifiche. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso.

L’avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l’inviato del programma 'Le Iene' Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia, Francesco Marchetto, sono indagati dalla Procura di Milano. I reati ipotizzati sono "istigazione a delinquere nelle forme della diffama. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato De Rensis indagato per diffamazione insieme a De Giuseppe de Le Iene, querela presentata da Stefania Cappa

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Uno degli avvocati di Stasi, De Rensis, è indagato per diffamazione

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