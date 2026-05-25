Il ministero della Salute ha confermato che due persone sono state isolate al Sacco di Milano dopo aver mostrato sintomi compatibili con Ebola. I pazienti sono rientrati dall’Uganda via Addis Abeba. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza del virus. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute o sui risultati dei test è stata resa nota. Non ci sono altri casi confermati al momento.

I due pazienti, rientrati dall’Uganda via Addis Abeba, presentano sintomi compatibili con il virus. Attivati monitoraggio e sorveglianza sanitaria su altri membri dei nuclei familiari coinvolti Nel Comasco è stato attivato il protocollo previsto per i sospetti casi di Ebola dopo l’arrivo in Italia di due cooperanti provenienti dall’Uganda. Secondo quanto riportato anche da La Repubblica, i due pazienti, un uomo di 30 anni e una donna di 33, sono atterrati all’aeroporto di Malpensa alle 5.50 del mattino con un volo proveniente da Addis Abeba. Entrambi presentavano sintomi febbrili e condizioni considerate compatibili con malattie infettive ad alto rischio, motivo per cui sono stati immediatamente isolati e trasferiti all’ospedale Sacco di Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ebola, il ministero della Salute: “Accertamenti su 2 persone isolate al Sacco di Milano”

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Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano

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A Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, è stato attivato il protocollo sanitario per sospetti casi di Ebola. Lo comunica la sindaca Serena Arrighi, che in una nota ha informato la cittadinanza delle procedure messe in atto. E anche il ministero della Salute x.com

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