Il Milan ha iniziato la stagione 2026-2027 con il raduno mattutino lunedì 13 luglio. La squadra si è ritrovata a Milanello, dove il presidente è stato visto arrivare in elicottero. Nel frattempo, il mercato ha portato un acquisto da 50 milioni di euro. Rúben Amorim ha iniziato ufficialmente il suo primo anno come allenatore del club, con tutte le sfide del caso.

Lunedì 13 luglio 2026 segna ufficialmente l'inizio di una nuova era in casa rossonera. Con il raduno mattutino scatta la stagione 2026-2027 del Milan, la prima affidata alla guida tecnica di Rúben Amorim. Una giornata densa di avvenimenti, indiscrezioni di calciomercato e dinamiche societarie che tracciano la strada del nuovo corso del Diavolo, sospeso tra l'entusiasmo del campo e le grandi manovre in via Aldo Rossi. Ecco, dunque, le Top News di oggi selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it'. Il giorno del raduno: Cardinale in elicottero e il programma a Milanello. La macchina rossonera si è messa in moto di buon'ora: i cancelli di Carnago si sono aperti poco prima delle ore 08:00 per accogliere lo staff tecnico e i primi calciatori convocati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: Cardinale in elicottero a Milanello; tutte le sfide di Amorim. Mercato, colpo da 50 milioni

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