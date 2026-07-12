Il Milan ha annunciato i convocati per il primo giorno di raduno alla sede di Milanello, segnando l'inizio della preparazione per la stagione 202627. Tra i giocatori presenti, ci sono anche diversi giovani, accanto ai più esperti. L'annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, che ha confermato l'inizio degli allenamenti sotto la guida di mister Amorim.

Ecco il comunicato del Milan: "Il primo giorno della nuova annata è alle porte a Milanello powered by Clivet, i rossoneri sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 202627. Ecco i calciatori che si ritroveranno nel nostro centro sportivo e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio 2026. I CONVOCATI Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kosti?, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlovi?, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, sorprese, giovani e non solo: ecco i convocati di Amorim per il raduno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alla scoperta del nostro mondo | Amorim a Casa Milan

Notizie e thread social correlati

Milan, lunedì inizia l'era di Amorim: i dettagli del raduno a Milanello | PMIl Milan inizia lunedì il ritiro a Milanello con il nuovo allenatore Ruben Amorim.

Milan, lunedì il via al raduno: in mattinata i test fisici, poi il primo allenamento di AmorimLunedì mattina, il Milan si riunisce a Milanello per i test fisici, seguiti dal primo allenamento con l’allenatore.

Temi più discussi: Come può cambiare la trequarti del Milan: Karetsas e Alajbegovic i talenti nel mirino, Nkunku e Pulisic centrali, Leao con la valigia, rientra Chukwueze, Cissé la possibile sorpresa; Juventus, doppio colpo rossonero per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez; Paolo Maldini in stand-by, chi sarà il nuovo dt della FIGC di Malagò: Ci può anche essere una sorpresa; Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: sorpresa Jimenez. Ora Paratici può chiudere per Oso.

. @acmilan, inizia l’era #Amorim: le quattro date che cambiano la stagione e la mossa a sorpresa sui giovani - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Novità Guernier, curiosità Cissè: Milan, ecco il piano di Amorim per i giovaniMilan, largo ai giovani: ecco chi sarà valutato da Amorim per la prima squadra ... msn.com

Il Milan vuole prolungare i contratti di Camarda e Comotto fino al 2031Il Milan punta a garantire il futuro dei giovani talenti, rafforzando la rosa con estensioni contrattuali strategiche per evitare spiacevoli sorprese. Il Milan, storico club del calcio italiano, è not ... notiziemilan.it