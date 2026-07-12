Milan sorprese giovani e non solo | ecco i convocati di Amorim per il raduno

Da pianetamilan.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha annunciato i convocati per il primo giorno di raduno alla sede di Milanello, segnando l'inizio della preparazione per la stagione 202627. Tra i giocatori presenti, ci sono anche diversi giovani, accanto ai più esperti. L'annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale, che ha confermato l'inizio degli allenamenti sotto la guida di mister Amorim.

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Ecco il comunicato del Milan: "Il primo giorno della nuova annata è alle porte a Milanello powered by Clivet, i rossoneri sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 202627. Ecco i calciatori che si ritroveranno nel nostro centro sportivo e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio 2026. I CONVOCATI Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kosti?, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlovi?, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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