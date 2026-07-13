Questa mattina, il Milan ha aperto la stagione 2026-2027 con un raduno e un ritiro a Milanello senza la presenza della Curva Sud. La protesta contro la proprietà ha portato i tifosi a non partecipare alla sessione di allenamento, che si è svolta nel centro sportivo di Carnago. L’attuale allenatore, portoghese, ha diretto le prime sessioni di preparazione senza il supporto dei gruppi organizzati. Nessun rappresentante dei tifosi si è presentato all’evento di questa mattina.

È iniziata ufficialmente questa mattina di buon'ora, poco prima delle ore 08:00, la stagione 2026-2027 del Milan. Il nuovo corso, affidato da quest'estate alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim, ha preso il via all'interno del centro sportivo di Carnago (VA). I calciatori rossoneri, dopo aver sostenuto nella giornata di ieri i test medici e atletici, si sono ritrovati a Milanello: alcuni di loro, compreso lo stesso allenatore, hanno preferito pernottare direttamente nelle camere della struttura, mentre il resto del gruppo è giunto di primo mattino. Il programma del primo giorno a Carnago. La tabella di marcia del primo giorno di scuola del Diavolo è serrata e prevede step ben definiti per riattivare i muscoli dopo la sosta estiva: - Mattina: arrivo dei tesserati, colazione di gruppo e primi briefing tattici con lo staff. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, raduno e ritiro a Milanello senza la Curva Sud: la protesta contro la proprietà

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MILANELLO La Curva Sud carica il Milan prima di Napoli!

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